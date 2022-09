Detido segundo suspeito dos esfaqueamentos no Canadá

As autoridades canadianas detiveram esta quarta-feira Myles Sanderson, o segundo suspeito dos esfaqueamentos que causaram 10 mortos e vários feridos em duas comunidades da província de Saskatchewan, no Canadá, no fim de semana.

Myles Sanderson estava em fuga desde domingo. Foi localizado esta quarta-feira pelas autoridades perto da cidade de Rosthern, na mesma província onde ocorreram os crimes.

“Já não há risco para o público”, informou a polícia em comunicado.

Na segunda-feira, outro dos dois suspeitos, Damien Sanderson, foi encontrado morto.

Os dois irmãos são suspeitos de matar 10 pessoas e ferir outras 19 em duas comunidades da província de Saskatchewan.

Este ataque marca um dos mais mortíferos da história moderna do Canadá. Os motivos continuam a ser uma incógnita, mas alguns moradores consideram que o ataque possa estar relacionado com drogas.

O massacre durou várias horas e passou por 13 localidades diferentes.