Israel recupera papiro raro com inscrição hebraica com cerca de 2.700 anos

Israel adquiriu um papiro "extremamente raro", com cerca de 2.700 anos e com uma inscrição hebraica, que se encontrava na posse de um habitante do Estado norte-americano do Montana, divulgou esta quarta-feira a autoridade de antiguidades israelita.

O pedaço de papiro, um pouco maior que um selo postal e com quatro linhas de escrita angular, é um dos poucos a região no final da Idade do Ferro, adiantaram os arqueólogos.

O manuscrito, datado do final do século VII ou início do século VI a.C., está escrito em tipografia paleo-hebraica, típica do período do primeiro templo judaico em Jerusalém.

É composto por quatro linhas, começando com as palavras "Le Ishmael tishlakh" (Enviar a Ismael, em português), podendo ser um fragmento de uma carta contendo instruções para o destinatário.

"Não sabemos exatamente o que foi enviado e para onde", sublinhou à agência France-Press (AFP) Joe Uziel, diretor da Unidade de Manuscritos do Deserto da Judeia da Autoridade de Antiguidades.

Joe Uziel explicou que a datação por carbono-14 correspondente e o estilo paleográfico o tornam "muito certo" de que não é uma falsificação moderna.