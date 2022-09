Biden ataca Trump: "Como se pode ser tão irresponsável?"

Joe Biden considera que a descoberta de documentos secretos na mansão de Donald Trump, na Califórnia, demonstra irresponsabilidade por parte do antigo chefe de Estado. Numa entrevista ao programa 60 Minutos, da CBS, questionou:

“Como é que é possível isso acontecer? Como é que uma pessoa pode ser tão irresponsável?”, referindo-se a Donald Trump.

A Polícia Federal norte-americana descobriu durante as buscas realizadas na casa do ex-Presidente Donald Trump, na Florida, um documento que descreve as defesas militares de um Governo estrangeiro.

Na entrevista, Biden falou também do conflito entre a China e Taiwan e da guerra na Ucrânia. Em relação ao conflito que opõe a China e Taiwan, Biden continua a dizer que não encoraja a independência da ilha, mas é muito claro em relação ao que está disposto a fazer: as forças norte-americanas defenderiam Taiwan caso houvesse uma invasão por parte da China.

Sobre a guerra na Ucrânia, Joe Biden disse que o exército russo não parece estar tão bem preparado como Moscovo pensava para o conflito na Ucrânia e acusou Vladimir Putin de fazer uma guerra onde os principais alvos são os civis ucranianos.