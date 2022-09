Dezenas de mortos e centenas de feridos na repressão de manifestações no Irão

As imagens mostram mais uma noite de violentos protestos em várias cidades do Irão, com manifestantes a atear fogo nas ruas e as forças de segurança a responder com violência.

As imagens foram divulgadas já depois do apelo das Nações Unidas, preocupadas com os relatos de violência e do uso excessivo da força contra os protestos que já fizeram dezenas de mortos e centenas de feridos.

A repressão não tem travado as manifestações em várias cidades do país que começaram há uma semana depois da morte de Masha Amini, de 22 anos, detida por levar o véu colocado de forma que os agentes consideraram incorreta.



O Irão decidiu entretanto suspender também o acesso à internet e apertou as restrições nas redes sociais mais usadas para organizar manifestações.

No Twitter, Elon Musk colocou uma mensagem da qual se depreende que está a ativar a rede de satelites Starlink para permitir o acesso à internet no Irão, mensagem que surge em resposta a uma outra também na rede social Twitter, colocada pelo secretário de Estado dos EUA em que informava que a Casa Branca tinha emitido uma autorização para que as empresas de internet disponibilizassem os serviços no Irão.