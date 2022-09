Tempestade Fiona chega à costa atlântica do Canadá com fortes ventos

A tempestade Fiona, que deixou um rasto de destruição nas Caraíbas, já chegou ao Canadá, depois de ter percorrido o Atlântico.

O centro da tempestade, que agora é um ciclone pós tropical, está a atravessar o leste da Nova Escócia, com ventos que sopram a mais de 150 quilómetros por hora e chuvas torrenciais.

Perdeu alguma força, ao longo do oceano Atlântico mas continua a ter uma enorme capacidade destrutiva e a população das zonas costeiras do Canadá está preparada para o pior.

As autoridades canadianas mandaram equipas de resgaste e limpeza para as zonas que vão ser mais atingidas pelo mau tempo e as duas principais companhias aéreas do país cancelaram dezenas de voos regionais este fim de semana.



O Fiona chegou a ser um furacão de categoria 4, a segunda mais alta da escala, quando passou pelas Caraíbas. Matou, pelo menos, 8 pessoas, destruíu centenas de casas, estradas e pontes e deixou milhões sem eletricidade, sobretudo em Porto Rico, nas Bahamas e nas ilhas Bermudas.