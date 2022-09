Incerteza e preocupação com o futuro em dia decisivo em Itália

Quase 51 milhões de italianos foram chamados a votar este domingo. Com as sondagens a apontarem o regresso da extrema-direita ao poder, muitos admitem estar preocupados com o futuro.

As urnas abriram às 07:00 (06:00 em Lisboa) e em Roma os primeiros a votar não escondem a incerteza que paira neste dia em que se decide o rumo do país.

Cada eleitor recebe dois boletins: o amarelo para o Senado e o rosa para a câmara dos deputados. Ao todo serão eleitas 600 pessoas. Este será o quarto Governo em quatro anos.

Desapontados, os italianos pedem mudança e muitos admitem estar preocupados com o futuro. As sondagens feitas antes da campanha eleitoral apontam para a vitória de uma coligação da direita e da extrema-direita, com Giorgia Meloni como favorita a primeira-ministra.

As urnas encerram às 23:00 (22:00 em Lisboa). Nas previsões, a abstenção ultrapassava os 30%, o que a confirmar-se será o valor mais alto de sempre em Itália.