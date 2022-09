Irão acusa EUA de violação da soberania ao expandir Internet para o país

O Irão acusou os Estados Unidos de tentarem violar a sua soberania depois de Washington ter autorizado empresas tecnológicas a expandirem os serviços no país em resposta às restrições da Internet para refrear os protestos, que provocaram 50 mortos.

"As tentativas de violar a soberania do Irão não ficarão sem resposta", disse no sábado à noite no Twitter o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kanani.