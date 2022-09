Supertufão Noru deixa Filipinas em alerta máximo, EUA preparam chegada de furacão Ian

Nas Filipinas, o supertufão Noru já obrigou à evacuação de várias cidades. É a tempestade tropical mais forte a atingir as Filipinas este ano.

As autoridades começaram a retirar os habitantes da capital, Manila, já este domingo e suspenderam o tráfego marítimo. O mesmo se repetiu nas outras áreas costeiras do país. Todas as famílias que habitam nas chamadas "zonas de perigo" foram aconselhadas a sair.

A chegada do supertufão Noru às Filipinas tem provocado chuvas torrenciais e fortes rajadas de vento que atingem já os 240 km/h.

Também as Caraíbas estão em alerta devido à tempestade Ian. Os meteorologistas dizem que é provável que o tempo piore e que a tempestade tropical passe a ser um furacão. É esperado também que chegue aos Estados Unidos esta semana.

A Flórida já decretou o Estado de Emergência e os cidadãos correm aos supermercados para se abastecer perante o risco de inundações e ventos fortes.

As cheias na Austrália também tendem a piorar. No estado de Nova Gales do Sul, na costa leste do país, uma criança de cinco anos morreu quando o carro em que seguia com a família foi arrastado pela força da água. Pelo menos duas cidades deste estado australiano estão agora isoladas devido à inundação das estradas.