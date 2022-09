CIA alertou Alemanha para possíveis ataques a gasodutos

A Agência de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) alertou a Alemanha há semanas sobre possíveis ataques a gasodutos no Mal Báltico, avançou esta terça-feira o jornal alemão Der Spiegel.

O Governo alemão recebeu o alerta da CIA no verão, informou a imprensa alemã, citando fontes não identificadas. Contacto pelo Der Spiegel, um porta-voz do executivo de Olaf Scholz recusou-se a fazer comentários.

As autoridades dinamarquesas e suecas detetaram fugas no gasoduto Nord Stream 1, que a Rússia encerrou no início de setembro, e no gasoduto Nord Stream 2, que nunca foi posto em funcionamento devido à falta de autorização da Alemanha, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Apesar de não estarem operacionais, os dois gasodutos operados por um consórcio do gigante russo Gazprom estão cheios de gás.

A Ucrânia acusou hoje a Rússia de responsabilidade pelas fugas nos gasodutos, denunciando um "ataque terrorista" contra a União Europeia. Esta terça-feira, o primeiro-ministro da Dinamarca disse que olha para as fugas como “ações deliberadas”.