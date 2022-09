As primeiras imagens do momento da colisão da sonda da NASA com um asteroide

Telescópios no espaço e em toda a Terra registaram as espetaculares consequências da colisão da nave espacial DART da NASA com o asteroide Dimorphos em 26 de setembro. A colisão foi “a primeira experiência humana para desviar um corpo celeste”, diz Thomas Zurbuchen, administrador associado da NASA , e “um enorme sucesso” para a ciência.

A sonda Double Asteroid Redirection Test (DART) da NASA colidiu com o asteroide Dimorphos, a cerca de 22 mil quilómetros/hora, à hora prevista - 23h14 GMT de dia 26 de setembro, eram já em Lisboa 00h14 do dia 27 de setembro.

Nesse dia, a agência espacial italiana divulgou as primeiras imagens captadas pela sonda Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids (LICIACube), que chegaram à Terra cerca de três horas depois da colisão que aconteceu a cerca de 11 milhões de quilómetros da Terra. A pequena nave italiana fez a viagem ao lado de DART e teve por isso uma visão privilegiada do “espetáculo”.