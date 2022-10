Nobel da Química atribuído a Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless

De acordo com Hans Ellegren, secretário-geral da Real Academia Sueca de Ciências, que anunciou os laureados deste ano, os três cientistas criaram uma engenhosa ferramenta para construir moléculas.

Nobel da Química melhora medicamentos contra o cancro

O trabalho dos premiados deste ano contribuiu para melhorar os medicamentos contra o cancro, avançou a Real Academia de Ciências da Suécia, acrescentando que a investigação “ultrapassa as fronteiras [da química] e tem um grande impacto na ciência e na sociedade”.

“A química do clique é usada no desenvolvimento farmacêutico, para mapear o DNA e criar materiais mais adequados à finalidade. Usando reações ‘bioorthogonais’, os investigadores melhoraram o direcionamento dos fármacos anticancerígenos”, explicou a academia sueca.

O prémio recompensa trabalhos que “facilitam processos difíceis. A química do clique e as reações ‘bioorthogonais’ trouxeram a química para a era do funcionalismo”, acrescentou.

Segundo a mesma fonte, os vencedores deste ano “estabeleceram as bases para uma forma funcional de química, a química do clique, na qual os blocos de construção molecular são unidos de forma rápida e eficiente”.

Bertozzi, em particular, “levou a química do clique para uma nova dimensão e começou a usá-la em organismos vivos. As suas reações ‘bioorthogonais’ ocorrem sem perturbar a química normal da célula”.

A academia sueca lembrou que “já há muito tempo que os químicos são movidos pelo desejo de construir moléculas cada vez mais complicadas” e, “na pesquisa farmacêutica, isso envolveu, muitas vezes, a recriação artificial de moléculas naturais com propriedades medicinais”.

Isso deu origem a muitas construções moleculares admiráveis, mas geralmente são demoradas e têm uma produção muito cara, referiu a academia, em comunicado.

Sharpless, que agora está a receber o seu segundo Prémio Nobel de Química, começou a “dar o pontapé inicial”, alegou a academia, lembrando que este cientista criou o conceito de química do clique, uma forma simples e confiável de química, na qual as reações ocorrem rapidamente e os subprodutos indesejados são evitados.

Pouco tempo depois, Meldal e Sharpless, independentemente um do outro, apresentaram o que é agora a joia da coroa da química do clique: a cicloadição azida-alcino catalisada por cobre.

“Esta é uma reação química elegante e eficiente que é agora de uso generalizado. Entre muitos outros usos, permite o desenvolvimento de produtos farmacêuticos, para mapear DNA e criar materiais mais adequados para o objetivo final”, explicou a academia.

Por seu lado, Bertozzi conseguiu usar a química do clique para mapear biomoléculas importantes, mas evasivas, na superfície das células (glicanos), desenvolvendo reações de clique que funcionam dentro de organismos vivos.

As suas reações ‘bioorthogonais’ acontecem sem alterar a química normal da célula, acrescentaram os responsáveis da instituição do Nobel.