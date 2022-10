Conhecida a data da coroação do Rei Carlos III

O auge da cerimónia será quando o Arcebispo da Cantuária, Justin Welby, colocar a coroa de Santo Eduardo, de ouro maciço, datada de 1661, na cabeça do novo monarca.

O Rei Carlos III, juntamente com a rainha consorte, Camilla , serão coroados na Abadia de Westminster, indica o Palácio de Buckingham através de um comunicado.

Contrariamente aos casamentos reais, a coroação de um Rei ou Rainha é considerada uma ocasião de Estado, por isso será o Estado a pagar e a decidir a lista dos convidados, de acordo com a BBC.

A abadia, formalmente intitulada Igreja Colegiada de São Pedro em Westminster, tem uma ligação à família real britânica desde o século XI, quando Edward, o Confessor (o penúltimo Rei saxão da Inglaterra), a decidiu reconstruir.

Há 900 anos que as coroações são realizadas na Abadia de Westminster, uma tradição que começou com o Rei William, o Conquistador, e que será seguida pelo Rei Carlos III, o 40.º monarca a ser coroado nesta Abadia.

A cerimónia contará com música, leituras e o ritual de unção do novo monarca com óleos de laranja, rosas, canela, almíscar e âmbar.

A Skynews considera que a coroação será modesta e mais curta do que as cerimónias anteriores.

Carlos III fará um juramento de coroação diante do mundo e durante a cerimónia vai receber o orbe e o cetro, como símbolos do novo papel.

A coroação do novo soberano realiza-se tradicionalmente alguns meses após a subida ao trono, depois de um período de luto nacional e para que haja tempo de preparação para organizar a cerimónia.

Intencionalmente ou não, nesta data será celebrado o aniversário do neto Archie, o filho primogénito do príncipe Harry e de Meghan Markle.

Carlos III vai completar 74 anos em novembro deste ano, tornando-se a pessoa mais velha a ser coroada na história britânica.