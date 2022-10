Coreia do Norte estará a tornar lançamento de mísseis mais difícil de detetar

A Coreia do Sul receia que a Coreia do Norte tenha desenvolvido uma nova forma de lançamento de mísseis difíceis de detetar. Há sinais de que Pyongyang consegue dispará-los a partir de reservatórios de água, tornando-se mais complicado o rastreamento.

As autoridades sul-coreanas e norte-americanas estão há vários meses a alertar que a Coreia do Norte pode estar a preparar-se para o seu primeiro teste nuclear desde 2017, depois de terem lançado pelo menos sete mísseis nas últimas duas semanas.

Os peritos ocidentais admitem que os últimos lançamentos representam um potencial progresso no programa norte-coreano de mísseis. O Presidente Kim Jong Un tem rejeito qualquer intenção de retomar as negociações com os Estados Unidos sobre o desarmamento.

A agência de notícias da Coreia do Norte revelou esta segunda-feira que os lançamentos de mísseis realizados nas últimas semanas foram “exercícios nucleares táticos” supervisionados pelo líder do país.

O último lançamento foi realizado este sábado, pouco tempo depois dos EUA e a Coreia do Sul terem dado por terminado mais um exercício naval na costa leste da península coreana.