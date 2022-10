Furacão Ian fez 107 mortos à passagem pelos EUA

Pelo menos 107 pessoas morreram nos Estados Unidos, na sequência da passagem do furacão Ian pelo sudeste do país, no final do mês passado, de acordo com o último balanço das autoridades locais.

Só no estado da Florida (sudeste), o mais duramente atingido, as autoridades registaram 102 mortos, enquanto na Carolina do Norte (sudeste) foram contabilizados cinco óbitos, indicaram.

O último balanço das autoridades registava 75 mortos.