O MP alemão especifica cada um dos casos. O primeiro remonta ao período entre “28 de dezembro de 2000 e 8 de abril de 2006”, sendo Bruckner acusado de ter “surpreendido uma desconhecida (…) no seu quarto no apartamento de férias em Portugal”. A alegada vítima terá sido “amarrada, violada e agredida com um chicote”.

No segundo caso, que terá acontecido precisamente no mesmo período e em Portugal, Bruckner é acusado de agredir sexualmente “uma menina de nacionalidade alemã com cerca de 14 anos, na casa em que morava na Praia da Luz”. A vítima foi, de acordo com as autoridades alemãs, “amarrada nua a um poste de madeira, chicoteada, e forçada a atos sexuais”.

O terceiro caso, que terá ocorrido na madrugada de “16 de junho de 2004” na Praia da Rocha, o arguido terá tido acesso “ao apartamento de uma mulher irlandesa” à data na casa dos 20 anos. “Mascarado”, Bruckner é acusado de ter entrado pela varanda do apartamento e, com recurso a uma arma branca, terá ameaçado e “violado a vítima”.

De acordo com o MP alemão, todos estes crimes pelos quais Bruckner está acusado terão sido filmados pelo próprio.

O quatro caso remonta ao dia “7 de abril de 2007". O arguido terá “atraído uma menina alemã de dez anos, que brincava junto à praia da Salema, distrito de Faro”. Bruckner é acusado de ter obrigado a menor a atos sexuais.

Dois meses depois, "a 11 de junho de 2017, as autoridades alemãs acusam-no de numa festa num parque infantil em Bartolomeu de Messines, ter feito o mesmo com uma menina de nacionalidade portuguesa de 11 anos que, assustada, terá alertado o pai. Bruckner seria detido no local pela polícia portuguesa.