Coreia do Norte testa mísseis de cruzeiro estratégicos de longo alcance

A Coreia do Norte testou, esta quarta-feira, dois mísseis de cruzeiro estratégicos de longo alcance, adiantou a imprensa estatal, no âmbito de exercícios destinados a demonstrar a sua capacidade nuclear tática.

O Presidente norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou no local o disparo dos mísseis que percorreram 2.000 quilómetros acima do mar, expressando “grande satisfação”, segundo a agência de notícias oficial KCNA.

Este teste de armas de Pyongyang trata-se do oitavo do género em três semanas, depois de o último ter ocorrido no sábado passado.

Na ocasião, a Coreia do Sul acusou a Coreia do Norte de ter disparado um míssil balístico em direção à sua costa leste.

Esse lançamento ocorreu horas depois de os Estados Unidos e a Coreia do Sul terem dado por terminado mais um exercício naval na costa leste da península coreana.

Os exercícios envolveram um porta-aviões dos EUA.