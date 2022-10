A semana terminou de forma tensa no Reino Unido. Pela manhã, o jornal The Times anunciava a saída do ministro das Finanças de Liz Truss. Para as 14:00 foi agendada uma conferência de imprensa sem ser revelado o assunto. Mas, entretanto, a demissão de Kwasi Kwarteng confirmou-se, bem como, o nome do seu sucessor.

Falhando a pontualidade britânica, já passavam vários minutos das 14:00 quando Liz Truss se dirigiu ao país. Chegou a ser avançado que iria anunciar um recuo ao controverso “mini-orçamento” apresentado há três semanas, mas não. A chefe do Governo britânico confirmou as mudanças no elenco governativo e reafirmou que a estratégia vai manter-se.

“Os britânicos querem estabilidade [e] eu estou determinada a cumprir o que prometi", afirmou Liz Truss vincando, por várias vezes, que a sua “prioridade é a estabilidade económica” e garantindo “agirei sempre pelo interesse nacional”.

A primeira-ministra britânica confirmou a saída do elenco governativa do seu “grande amigo” Kwasi Kwarteng, que “partilha a minha visão para colocar o país no rumo do crescimento", e confirmou a nomeação de Jeremy Hunt, “um dos mais experientes e respeitados entre os membros do governo e parlamentares”.

Apesar dos elogios ao ministro demissionário, Truss reconheceu que parte do mini-orçamento “foi mais longe e mais depressa do que os mercados estavam à espera".

“A forma como estamos a comunicar a nossa mensagem tem de mudar. Temos de agir já para tranquilizar os mercados sobre a nossa disciplina orçamental. Decidi então manter o aumento no IRC (…). Isso irá aumentar a receita anual em 18 mil milhões de libras”

“Vou ser honesta, a situação é difícil mas enfrentaremos a tempestade”, declarou.

Através do Twitter, o editor de política do jornal Times revelou os acontecimentos que iriam marcar o dia. A primeira-ministra britânica iria demitir e anunciar, esta sexta-feira, o sucessor de Kwasi Kwarteng. E, ainda antes da conferência de imprensa, tudo se confirmou.

Na sequência da nomeação do novo ministro Jeremy Hunt, o gabinete de Truss informou que Edward Argar vai substituir Chris Philp como secretário de Estado das Finanças, que foi transferido para secretário de Estado do Conselho de Ministros.