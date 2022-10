Partido no poder na Coreia do Sul admite anular acordo de 2018 com Pyongyang

O partido no poder na Coreia do Sul ameaçou esta sexta-feira anular o pacto sobre o fim das hostilidades alcançado em 2018 com Pyongyang se a Coreia do Norte realizar um novo teste nuclear.

A Coreia do Norte disparou durante a madrugada desta sexta-feira um novo míssil balístico de curto alcance.

Tratou-se do nono lançamento em 20 dias sendo que foi acompanhado de manobras aéreas e de artilharia junto da fronteira com a Coreia do Sul que realizou exercícios com fogo real na quinta-feira.

Os disparos de artilharia (junto da fronteira) ocorrem após "contínuas provocações durante as últimas três semanas" e constituem "uma clara violação do acordo militar de 19 de setembro (2018)", disse Yang Kum-hee, o porta-voz do Partido do Poder Popular (PPP) no governo na Coreia do Sul.