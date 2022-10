Taiwan garante à China que não recuará na sua soberania nem comprometerá a liberdade e a democracia

O Conselho para os Assuntos do Continente de Taiwan - o principal órgão do governo taiwanês responsável por questões relacionadas com a China - afirmou, no domingo, que a política de Pequim para Taiwan resulta de uma avaliação errada e não oferece novas ideias.

"A República da China é um Estado soberano e Taiwan nunca fez parte da República Popular da China", defendeu o órgão, em comunicado, após o discurso de Xi.

A mesma nota frisou que o povo de Taiwan "nunca vai aceitar" o chamado Consenso de 1992 ou a fórmula 'um país, dois sistemas', que é usada nas regiões de Macau e Hong Kong, que gozam de alguma autonomia.

O Consenso de 1992 refere-se a um suposto entendimento tácito entre o antigo governo do Kuomintang de Taiwan e o Partido Comunista Chinês, de que ambos os lados do Estreito de Taiwan reconhecem que existe 'uma só China', com cada lado a manter a sua própria interpretação.

"A decisão sobre o futuro de Taiwan cabe aos seus 23 milhões de habitantes", referiu o comunicado. "Avisamos as autoridades do PCC para que abandonem atos de coerção e agressão", acrescentou.

Xi prometeu, no domingo, nunca renunciar ao uso da força para assumir o controlo sobre Taiwan.

"Resolver a questão de Taiwan é um assunto do povo chinês e cabe ao povo chinês decidir", apontou Xi, no Grande Palácio do Povo, junto à Praça Tiananmen, em Pequim.