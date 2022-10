Ivanilson, jovem cabo-verdiano com cancro, já tem viagem marcada para ser tratado em Portugal

O jovem de 16 anos com cancro que esperou há um ano para vir a Portugal para ser tratado já tem uma viagem marcada. Ivanilson chega na próxima sexta-feira.

Há um ano que os médicos de Cabo Verde pediram que o jovem fosse retirado do país com urgência depois de terem diagnosticado um adenocarcinoma pleomórifco do palato.

Foram precisos muitos esforços de uma tia portuguesa, que se multiplicou em contactos e reportagens na SIC para que a urgência saísse do papel.

Ivanilson vem para Portugal ao abrigo de um protocolo em vigor desde os anos 70.

Cabe ao Serviço Nacional de Saúde português assegurar os tratamentos ao país de origem o transporte e alojamento. Enquanto Cabo Verde suportou a passagem e o visto do jovem.

A estadia teve de ser arranjada pela família, que conseguiu uma casa de uma familiar emigrada.

À SIC têm chegado mensagens de pessoas disponíveis para ajudar e agora poderá ser direcionado para comprar roupa de inverno, que a família não tem.