Quais são os nomes apontados para o lugar de Liz Truss? Boris Johnson é um deles

O sucessor de Liz Truss na liderança do Partido Conservador e do Governo britânico deverá ser conhecido até 28 de outubro, anunciou o responsável pela eleição interna, Graham Brady. "Falei com o presidente do partido, Jake Berry, e ele confirmou que será possível realizar uma votação e concluir a eleição sobre a liderança até sexta-feira, 28 de outubro”, disse o presidente do chamado Comité 1922, conselho dos deputados conservadores que organiza as eleições para a liderança dos tories (membro do Partido Conservador).. O objetivo, acrescentou, é "ter um novo líder a postos antes da declaração oficial que terá lugar até 31 de outubro”. Brady disse que pretende dar mais detalhes sobre o processo esta quinta-feira à tarde, indicando que os militantes serão consultados se existirem pelo menos dois candidatos finalistas, mas que o processo pode ser encurtado se houver consenso sobre um nome. "Se houver apenas um candidato, há apenas um candidato”, disse. Mas o que é que isto significa na prática? O presidente do Comité 1922 explica as três opções que parecem as mais prováveis. 1. Os parlamentares escolhem um líder e os membros têm a possibilidade de aprová-lo numa votação imediata. Os deputados podem escolher o novo líder e esse pode começar a formar um gabinete, enquanto aguarda a confirmação ao cargo por votação dos membros. Poderá parecer inútil, mas Charles Moore, antigo editor do Telegraph argumentou que valeria a pena. "Tanto no partido parlamentar quanto na base, devem realizar uma votação para a única pessoa escolhida. De seguida, os deputados teria de dar o seu claro apoio pessoal. Alguns opõem-se a esta ideia, perguntando: 'Mas e se acontecer muitas pessoas não votarem em X escolhido'' Receio que a resposta seja: 'Bem, se é assim, sabe que tem um grupo que não pode ser liderado. Nesse caso, adeus". 2. Os membros escolhem um líder a partir de uma lista restrita apontada pelos deputados, mas muito rapidamente. Talvez seja possível com a votação online. Ainda é difícil ver como isso pode ser feito até à próxima semana e os parlamentares temem que esse sistema possa lançar outro líder que não tenha o apoio da maioria dos parlamentares. 2. Os deputados apenas escolhem o líder com os membros, não tendo nenhuma palavra a dizer. Sob as regras do Partido Conservador, os membros devem eleger o líder de uma lista de dois. Mas se os parlamentares pudessem forçar todos os candidatos a aceitar o veredicto dos deputados, de modo que o segundo colocado renunciasse ao direito e levá-lo aos membros, os membros poderiam ser excluídos. Brady indicou que o partido não quer isso. Os conservadores esperam que um único candidato de "unidade" pudesse surgir.

JÁ SE CONHECEM POSSÍVEIS SUCESSORES?

Com a demissão de Liz Truss resta saber quem são os favoritos à liderança e quem poderá suceder a Liz Truss. Começa a corrida contra o tempo e com uma questão em mente: Estará traçado o regresso de Boris Johnson? De acordo com a BBC, que cita um site de apostas online, o Oddschercher, o favorito à corrida é Rishi Sunak, o rival de Liz Truss nas últimas eleições do partido.

A certa altura visto como delfim de Boris Johnson, Rishi Sunak foi dos primeiros a 'saltar do barco', poucos minutos depois do ministro Sajid Javid demitir-se. O ex-banqueiro de 42 anos tem a seu favor o facto de ser uma figura da ortodoxia orçamental. Durante a campanha, não parou de repetir que as reduções de impostos não financiadas corriam o risco de agravar a inflação até um nível recorde em décadas e de minar a confiança dos mercados. Os factos deram-lhe razão, mas tem uma grande desvantagem: são muitos os apoiantes do ex-primeiro-ministro Boris Johnson que o veem como um traidor, cuja demissão, no início do verão, precipitou a queda do antigo inquilino de Downing Street. Em segundo lugar surge Penny Mordaut, foi nomeada presidente do Conselho e Líder da Câmara dos Comuns, em 6 de setembro de 2022. Anteriormente, tinha sido ministra de Estado no Departamento de Comércio Internacional de 16 de setembro de 2021 a 6 de setembro de 2022.

Também ela candidata contra Liz Truss para suceder a Boris Johnson na chefia do Governo britânico este verão, a ministra encarregada das relações com o Parlamento era a favorita dos militantes conservadores no início da campanha. Distinguiu-se no Parlamento na segunda-feira, em substituição de Liz Truss perante a oposição, defendendo com confiança a mudança de rumo económico e explicando que a primeira-ministra “não está escondida debaixo da secretária”. Entre os favoritos na última campanha para a liderança do Partido Conservador, o ministro da Defesa, Ben Wallace, que tinha decidido não se candidatar para se dedicar à segurança do Reino Unido, viu o seu nome surgir novamente nos últimos dias como uma possível figura em torno da qual o partido poderá unir-se. A ministra do Interior que apresentou a demissão na quarta-feira, Suella Braverman, está a considerar concorrer à liderança do Partido Conservador, segundo fontes. E BORIS JOHNSON? O antigo primeiro-ministro e antecessor de Liz Truss foi forçado a demitir-se a 6 de setembro. Boris Johnson interrompeu as férias na República Dominicana e estará de regresso ao Reino Unido, provavelmente para sondar quais são as suas reais possibilidade de voltar ao número 10 de Downing Street, admite o editor de Westminster ao The Sun. Na última posição das sondagens, que tem apenas quatro nomes, surge Boris Johnson, o ex-primeiro-ministro. O antigo secretário particular parlamentar de Boris Johnson, James Duddridge, disse que é hora do seu chefe “voltar”.