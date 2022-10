Boris Johnson desiste de nova candidatura a primeiro-ministro do Reino Unido

A primeira-ministra não resistiu à pressão sobre o seu Governo e às demissões de ministros, que marcaram os últimos dias, e acaba de demitir-se.

Numa declaração à porta da residência oficial de Downing Street, em Londres, Liz Truss revelou, ao início da tarde, que já apresentou a sua demissão ao Rei Carlos III.

"Reconheço que, dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador. Por conseguinte, falei com Sua Majestade o Rei para o notificar de que me demito como líder do Partido Conservador", disse.