Sucessão a Liz Truss tem dois candidatos e nenhum é Boris Johnson

A menos de 24 horas do encerramento das candidaturas à sucessão de Liz Truss como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro, apenas estão confirmados dois concorrentes e nenhum deles é Boris Johnson. No entanto, já terá reunido o apoio de mais de 100 deputados conservadores.

O antigo primeiro-ministro ainda não formalizou a candidatura, apesar de vários dos seus apoiantes garantirem que Johnson está interessado e que já garantiu a assinatura de pelo menos 100 deputados, como é requerido.