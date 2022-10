"Temos de aproveitar as liberdades do Brexit": a despedida de Liz Truss

"Foi uma enorme honra ser primeira-ministra deste grande país, em particular liderar a nação durante o luto pela morte da sua falecida Rainha após 70 anos de serviço e saudar a proclamação de Sua Majestade o Rei Carlos III", declarou no exterior na residência oficial, em Downing Street.

A primeira-ministra britânica demissionária afirmou esta terça-feira ter sido uma "enorme honra" chefiar o Governo e que aprendeu da experiência que é preciso desempenhar o cargo com ousadia. No discurso de despedida, Liz Truss desejou boa sorte ao sucessor e insistiu que é preciso baixar impostos.

Truss reivindicou que, durante as sete semanas no cargo, "agiu com urgência e determinação" para proteger famílias e empresas contra o aumento dos preços da energia e reduzindo a contribuição para a Segurança Social.

“Do meu tempo como primeira-ministra, fiquei mais convencida do que nunca de que precisamos de ser ousados e enfrentar os desafios que enfrentamos.”

Segundo Truss, o país não pode dar-se "ao luxo de ser um país de crescimento baixo onde o Governo absorve uma parte crescente da riqueza nacional e onde existem enormes diferenças entre as diferentes partes" do Reino Unido. "Precisamos de aproveitar as nossas liberdades do Brexit para fazer as coisas de forma diferente", continuou.

Reino Unido tem “dias mais brilhantes pela frente”

Ao sucessor, Rishi Sunak, Liz Truss desejou "o maior sucesso para o bem do país", mostrando-se confiante de que o Reino Unido tem "dias mais brilhantes pela frente".

Após sete semanas em funções, Liz Truss vai formalizar a demissão junto do Rei Carlos III no Palácio de Buckingham, terminando o mandato mais curto de um primeiro-ministro da história do Reino Unido.

Para trás, deixa um legado de turbulência económica e caos político provocados pelas políticas ousadas para estimular o crescimento através da redução de impostos.