Conta suspensa? Instagram aconselha utilizadores a não carregarem no link

Milhares de utilizadores do Instagram reportaram esta segunda-feira problemas com a rede social, nomeadamente em aceder à aplicação. Há também relatos de quem tenha perdido vários seguidores ou de quem tinha ficado com a conta suspensa sem motivo aparente. Apesar da empresa não se ter pronunciado sobre a origem destes problemas, o editor de Novas Tecnologias da SIC, Lourenço Medeiros, considera que pode tratar-se de um caso de phishing.