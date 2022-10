Contas suspensas e grande número de seguidores perdidos. O que se passa com o Instagram?

Os utilizadores do Instagram reportaram vários problemas com a rede social esta segunda-feira. De acordo com o site Downdetector, que reúne relatos de problemas nas plataformas digitais, o Instagram já contava com mais de 7.200 reclamações por volta das 14:00.

Milhares de pessoas em todo o mundo receberam a mensagem de que a conta do Instagram estava suspensa, sem nenhuma razão aparente.