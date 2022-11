Asteroide "assassino de planetas" nas imediações da Terra não representa ameaça iminente

Um asteroide com cerca de 1,5 quilómetros de tamanho foi detetado nas imediações da Terra, anunciaram na segunda-feira cientistas. Tem o potencial de causar uma devastação planetária, mas num futuro distante.

A maioria dos asteroides com tamanho semelhante já foi descoberta, dizem os cientistas, mas este estava até agora escondido pelo brilho do Sol, tornando-o particularmente difícil de detetar.

O asteroide, denominado 2022 AP7, "está no caminho da Terra, o que o torna num asteroide potencialmente perigoso", disse à AFP um astrónomo do Instituto Carnegie para a Ciência, Scott Sheppard.

A ameaça não é imediata, uma vez que se encontra "muito longe" da Terra, garantiu.

Mas, como qualquer asteroide, a trajetória vai ser lentamente modificada devido às forças gravitacionais exercidas sobre ele, sobretudo pelos planetas, o que torna qualquer previsão a longo prazo muito difícil, adiantou o cientista.

Risco hipotético

Este é o "maior objeto potencialmente perigoso descoberto nos últimos oito anos", de acordo com um comunicado de imprensa do NOIRLab norte-americano, que opera vários observatórios.

Este asteroide próximo da Terra leva cinco anos a dar a volta ao Sol e está agora a vários milhões de quilómetros da Terra. O risco é portanto hipotético.

Numa eventual colisão, um asteroide deste tamanho teria "um impacto devastador na vida tal como a conhecemos", explicou Scott Sheppard. Os detritos lançados para a atmosfera terrestre bloqueariam a luz solar, arrefecendo o planeta e causando uma extinção em massa.

A descoberta foi feita com o telescópio Victor M. Blanco, no Chile, e o seu instrumento DECam, originalmente desenvolvido para estudar a matéria negra, e publicada na revista científica The Astronomical Journal.