Seul mobiliza jatos furtivos após detetar 180 caças norte-coreanos no espaço aéreo

O Exército sul-coreano anunciou que mobilizou hoje a sua frota de caças furtivos depois de detetar movimento de 180 caças norte-coreanos. Pyongyang continuou hoje os disparos de artilharia pelo terceiro dia consecutivo enquanto prosseguem os exercícios militares conjuntos entre Seul e Washington.

“Os nossos militares detetaram cerca de 180 caças norte-coreanos” no espaço aéreo de Pyongyang, disse o Estado-Maior Conjunto em Seul, acrescentando que “mobilizaram 80 caças, incluindo F-35As”. Os aviões que participam nos exercícios militares com os Estados Unidos também estão “prontos para descolar”, segundo a mesma fonte, citada pela AFP.



Terceiro dia de disparos norte-coreanos

A Coreia do Norte disparou esta madrugada cerca de 80 tiros de artilharia em direção a uma "zona tampão" marítima, anunciou Seul.

Coreia do Sul e Estados Unidos prolongaram por mais um dia, até sábado, a "Tempestade Vigilante", um exercício aéreo conjunto que envolve centenas de aviões de guerra de ambos os lados, após o lançamento, aparentemente fracassado, de um míssil balístico intercontinental (ICBM) pela Coreia do Norte na manhã de quinta-feira.

Logo após este anúncio do prolongamento dos exercícios, os militares de Seul detetaram cerca de 80 disparos de artilharia do Norte em direção a uma "zona tampão" marítima da área de Kumkang, na província de Kangwon, na costa leste do país.

Os disparos são "uma clara violação" do acordo inter-coreano de 2018, que estabeleceu essas "zonas tampão" para reduzir as tensões entre os dois lados, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte lançou mais de 20 mísseis nos últimos dois dias em resposta aos exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, iniciados na segunda-feira.

Os testes balísticos efetuados na quarta-feira incluíram pelo menos 23 mísseis, bem com cerca de 100 projéteis de artilharia que foram disparados numa zona de amortecimento marítima oriental.