Supremo Tribunal Federal do Brasil determina a reativação do Fundo Amazónia

O Supremo Tribunal Federal do Brasil determinou a reativação do Fundo Amazónia, o maior mecanismo para a proteção das florestas que capta doações para projetos de preservação e fiscalização do meio ambiente na região. A sentença do tribunal dita que o fundo seja reativado em 60 dias, numa altura em que a desflorestação está a aumentar. Criado em 2008, o fundo dotado de cerca de 600 milhões de euros está suspenso desde 2019 quando o Presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo e enfraqueceu as medidas de proteção ambiental na maior floresta do mundo. O fundo recebe doações de instituições e governos internacionais para financiar ações de prevenção e combate à desflorestação da Amazónia. Nesse ano, a Alemanha e a Noruega, os principais doadores, suspenderam a contribuição. Noruega retoma ajuda e Alemanha reconsidera descongelar doações A Alemanha está disponível a descongelar os pagamentos, disse na quarta-feira um porta-voz do Ministério do Desenvolvimento alemão após a eleição do novo Presidente Lula da Silva, que fez campanha com promessas de proteger a região. "A Alemanha apoia este fundo", disse o porta-voz em conferência de imprensa em Berlim, acrescentando: "No seio do Governo, há uma grande vontade de ajudar rapidamente o Brasil". Berlim vai discutir o assunto com a equipa de transição do novo Governo brasileiro.



Antes, a 31 de outubro, a Noruega já tinha indicado que retomará a ajuda financeira contra a desflorestação da Amazónia no Brasil, anunciou o ministro do Meio Ambiente norueguês, Espen Barth Eide. "Em relação a Lula [da Silva] , nós observamos que, durante a campanha, ele enfatizou a preservação da floresta amazónica e a proteção dos povos indígenas da Amazónia", disse o representante do governo norueguês. "Por isso estamos ansiosos para entrar em contacto com suas equipas, o mais rápido possível, para preparar a retomada da colaboração historicamente positiva entre Brasil e Noruega", acrescentou. Governos, políticos e ambientalistas comemoraram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como novo Presidente do Brasil e seu compromisso com o que será uma nova era para salvar a Amazónia da degradação "perto de um ponto de não retorno" depois de ter aumentado a sua devastação nos últimos anos, devido à política ambiental do Presidente demissionário. Desflorestação aumentou com Bolsonaro no poder Desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder no Brasil, em janeiro de 2019, a desflorestação vem aumentando progressivamente, chegando a 13.235 quilómetros quadrados na área devastada da Amazónia em 2021, segundo os últimos dados oficiais, embora sem atingir o pico de destruição de 1995, com 29.059 quilómetros quadrados, ou 27.772 em 2004, quando começou a declinar, com Lula da Silva no governo. De acordo com os mais recentes dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro do projeto de monitoramento por satélite (Prodes), a taxa estimada de desflorestação na Amazónia brasileira foi de 13.235 quilómetros quadrados de 1 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021.