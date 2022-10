O ator Leonardo DiCaprio celebrou este domingo a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais, no Brasil.

Através de uma mensagem no Twitter, o ator e ativista afirmou que a eleição de Lula da Silva como Presidente pode ser uma oportunidade para a mudança no Brasil, na Amazónia e no resto do mundo.

“O resultado das eleições brasileiras apresenta uma oportunidade para mudar o curso da história, não só para o Brasil e Amazónia, mas para o mundo.”