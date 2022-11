Eleições intercalares nos EUA: Geórgia é um dos estados mais decisivos

Um dos estados mais decisivos nas eleições intercalares dos Estados Unidos é a Geórgia, onde o candidato republicano é acusado de ter feito o contrário do que defende publicamente.

Se ganhar a corrida ao senado, Herschel Walker poderá ser decisivo para que a câmara alta regresse a mãos republicanas. Esta antiga estrela de futebol americano - e apoiada por Donald Trump - está lado a lado nas sondagens com o incumbente democrata.

A campanha de Walker posiciona-se como sendo contra o direito ao aborto, apesar de se ter sabido que ele próprio pagou a companheiras para que abortassem de filhos dele. Walker nega ter pago por um aborto.

O tema é um dos principais do lado democrata. A activista Nalah Lewis angaria votantes, que também tenham decidido, como ela, interromper a gravidez.

Mais de 2,5 milhões de eleitores já votaram antecipadamente na Geórgia.

Do outro lado do país, no Arizona, onde Trump perdeu há dois anos, há outra corrida renhida para o governo estadual. Se a candidata republicana Kari Lake vencer, dentro de dois anos será ela quem decidirá, como governadora, se certifica ou não os resultados da eleição presidencial, sendo Trump muito provavelmente candidato.