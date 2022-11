Empresário próximo de Putin admite interferência em eleições dos EUA

Yevgeny Prigozhin, um empresário conhecido como "chef de Putin", admitiu que interferiu em eleições dos Estados Unidos da América (EUA) no passado, adianta a agência de Notícias Associated Press. Diz ainda que vai continuar a fazê-lo no futuro.

"Interferimos, estamos a interferir e continuaremos a interferir. Com cuidado, precisão cirúrgica e à nossa maneira", afirmou.

As declarações foram publicadas pela sua empresa de catering Concord, na sequência das eleições intercalares nos EUA, que se realizam esta terça-feira.

Acusações

Yevgeny Prigozhin é conhecido como "chef de Putin" pelas ligações da sua empresa ao Kremlin.

O empresário, uma dúzia de outros cidadãos e três empresas russas foram acusados de operar uma campanha secreta para fomentar a discórdia e dividir a opinião pública americana antes das eleições presidenciais de 2016 nos EUA.

Em 2018, foram indiciados como parte da investigação do procurador Robert Mueller sobre a interferência nas eleições russas.

Em 2020, o departamento de Justiça rejeitou as acusações contra duas das empresas indiciadas - Concord Management and Consulting LLC e Concord Catering.

Admite ter fundado grupo paramilitar Wagner

Yevgeny Prigozhin admitiu, em setembro, ter fundado o grupo Wagner em 2014, para lutar na Ucrânia, e reconheceu o envolvimento dos seus mercenários em conflitos em África e no Médio Oriente.

Prigozhin já tinha sido acusado por vários países ocidentais e meios de comunicação russos de ser o financiador do grupo paramilitar Wagner, cujos membros alegadamente atuaram em países como a Síria, Líbia, Ucrânia, Moçambique e República Centro-Africana, entre outros.