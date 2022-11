EUA vão a eleições. Está em causa o futuro do mandato de Biden

Realizam-se hoje as eleições intercalares norte-americanas, que determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden, estando também em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e drogas leves. As sondagens mais recentes apontam para uma vantagem dos Republicanos, no entanto, é possível que só se conheça o partido vencedor no final da semana. Acompanhe aqui a noite eleitoral ao minuto.