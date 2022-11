Eleições nos EUA: vitoriosos e derrotados das primeiras horas de contagem dos votos

Com os resultado finais das intercalares norte-americanas ainda incertos, alguns protagonistas destacam-se em sucessos e insucessos, desde o líder da bancada republicana na câmara de representantes, Kevin McCarthy, ao ex-Presidente Donald Trump.

Kevin McCarthy:



Apesar de ter sido reeleito para a câmara de representantes, pela Califórnia, o líder dos republicanos, Kevin McCarthy, foi o protagonista da noite eleitoral, aparecendo perante os seus apoiantes a reclamar uma vitória para o partido, apesar de as projeções indicarem que a "onda vermelha" (a cor dos republicanos) não a acontecer.

Ron DeSantis:



O republicano Ron DeSantis venceu confortavelmente a reeleição para o cargo de governador da Florida e ganhou fôlego para as suas assumidas ambições a uma corrida presidencial, em 2024.

Maxwell Frost:



Maxwell Frost, 25 anos, é o primeiro membro da Geração Z a garantir um lugar para a bancada democrata na câmara de representantes, tendo sido eleito com a idade mínima exigida para entrar no Congresso, depois de vencer o experiente candidato republicano Calvin Wimbish, no 10º distrito da Florida.

John Fetterman:



Um dos grandes vencedores da noite eleitoral foi o democrata John Fetterman, atual vice-governador da Pensilvânia, conseguindo vencer um dos dois lugares no senado por este estado, considerado crucial para o resultado final.



Fetterman teve o apoio direto do Presidente Joe Biden, que se deslocou propositadamente à Pensilvânia, para participar num dos seus comícios, na tentativa de ajudar à derrota do adversário republicano, Mehmet Oz, que recebeu o apoio do ex-Presidente Donald Trump.

Greg Abbott:



O republicano Greg Abbott garantiu o seu terceiro mandato como governador do Texas ao derrotar o democrata Beto O'Rourke, numa vitória que deixa indicações de poderá vir a concorrer nas presidenciais de 2024.

Gretchen Whitmer:



A candidata democrata Gretchen Whitmer foi reeleita governadora do estado de Michigan, numa luta muito disputada em que derrotou o republicano Tudor Dixon, uma das figuras mais apoiadas por Trump.

Whitmer baseou a sua campanha numa firme defesa do direito ao aborto, contra um oponente com posições antiaborto.

Donald Trump:



O ex-Presidente é um dos derrotados precoces da noite eleitoral, vendo alguns dos candidatos por si apoiados de forma direta serem ultrapassados pelos adversários democratas.



Se as projeções de uma vitória moderada dos republicanos, a meio de um mandato do pouco popular Joe Biden, se vierem a comprovar, as aspirações de Trump de voltar à Casa Branca podem ficar prejudicadas.