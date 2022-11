Protesto pelo clima faz nova vítima: a conhecida obra de Andy Warhol

Os protestos pelo clima têm visado várias obras de arte este ano e parecem continuar. Desta vez, aconteceu na Galeria Nacional de Arte da Austrália e a vítima foi a obra de Andy Warhol, “Campbell Soup”.

Esta quarta-feira, os ativistas ambientais colaram-se à obra “Campbell Soup” depois de a terem grafitado, sem a danificarem, adiantou a Galeria responsável pela obra de arte.

O protesto foi liderado pelo grupo “Stop Fossil Fuel Subsidies”, que pretende que o Governo australiano termine com o apoio à indústrias petrolíferas.

Numa declaração da galeria, sublinham que o protesto surge na sequência de outros que se têm relatado no estrangeiro.

A "Campbell Soup" de Warhol, criada entre 1961 e 1962 é um dos símbolos mais reconhecidos do movimento de arte pop no mundo e terá sido escolhida pelos ativistas para realçar o perigo do capitalismo.