O Papa Francisco pediu este domingo aos católicos para que não se deixem enganar pelo populismo, que condena à marginalização os que menos têm.

A mensagem foi partilhada na missa celebrada na Basílica de São Pedro no Dia Mundial dos Pobres e numa altura em que Itália enfrenta a França sobre o destino das pessoas resgatadas no Mediterrâneo. O Governo italiano forçou a França a receber um barco com imigrantes resgatados no Mediterrâneo alegando não poder receber mais.

Mais tarde, perante a multidão na Praça de São Pedro, Francisco voltou a destacar a Ucrânia como destino de boa parte das preces.

No Vaticano, soou ainda a esperança partilhada pelo Papa de que no Egito a cimeira pelo clima termine com decisões corajosas a favor do planeta.