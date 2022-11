"Precisamos de uma nova abordagem": a proposta que Guterres vai levar ao G20 para combater as alterações climáticas

António Guterres apresentou os principais temas a abordar no encontro do G20 em Bali, na Indonésia. O secretário-geral da ONU apelou às economias mais desenvolvidas do mundo a mudarem o rumo da crise climática através do Pacto de Solidariedade Climática.

“Precisamos de uma nova abordagem. Assim, proponho um pacto histórico entre economias desenvolvidas e emergentes, um pacto de solidariedade climática que conjugue as capacidades e os recursos das economias desenvolvidas e emergentes para benefício de todas”, disse o secretário-geral da ONU. E prosseguiu: “Os países do G20 são responsáveis por 80% das emissões globais, os líderes do G20 podem restaurar ou quebrar o pacto de solidariedade climática”.