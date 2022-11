Dolly Parton recebe prémio de 100 milhões de dólares oferecido por Jeff Bezos

"Ela [Dolly Parton] dá com todo o coração. Aquilo que ela tem feito pelas crianças, pela literacia e tantas outras coisas é incrível", afirmou Jeff Bezos no discurso de entrega do prémio.

A cantora e compositora, Dolly Parton, é a vencedora do "Bezos Courage and Civility Award", um prémio que distingue personalidades que têm uma forte participação em iniciativas e projetos de responsabilidade social.

Dolly Parton vai direcionar este prémio às instituições de caridade mais relevantes e prometeu "dar o melhor para fazer coisas boas com este dinheiro".

"Quando as pessoas estão numa posição que lhes permite ajudar, devem fazê-lo. E sei que sempre disse que tento pôr o meu dinheiro onde está o meu coração. E acho que fazes tu [Jeff Bezos] o mesmo", disse Dolly Parton, a fundadora da Dollywood.

O multimilionário e proprietário da empresa espacial Blue Origin anunciou o prémio na sexta-feira com a parceira Lauren Sanchez, que sublinhou que Parton é "uma mulher que dá com o coração e lidera com amor e compaixão em todos os aspetos do seu trabalho".

Dolly Parton, com 76 anos, é uma filantropa de longa data. Para além da fundação Dollywood, que se concentra na educação e combate à pobreza, a cantora já doou 1 milhão de dólares (cerca de 970 mil euros) ao Centro Médico da Universidade de Vanderbilt para ajudar a desenvolver uma vacina contra a covid-19 durante a pandemia.

O prémio criado por Bezos em 2021 procura distribuir e reconhecer o trabalho de personalidades no campo da filantropia. Os vencedores têm uma janela de 10 anos para canalizarem os 100 milhões de dólares a instituições de caridade.