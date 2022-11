Sem surpresas, Donald Trump vai anunciar a candidatura à Presidência dos EUA esta terça-feira. O discurso está marcado para as 21:00 hora local (02:00 em Lisboa) na Florida. O "grande anúncio" coincide com o dia de lançamento do livro das memórias de outro possível concorrente de Trump, o ex-vice-Presidente, Mike Pence.

O ex-Presidente norte-americano tinha referido que o anúncio formal da terceira recandidatura iria surgir, após os resultados das eleições intercalares, nas quais o Partido Republicano ficou aquém das expectativas.

O Financial Times recorda que alguns dos antigos apoiantes considera que está na hora de Donald Trump "seguir em frente" e nomear outro candidato para a corrida à Casa Branca, com o nome de Ron DeSantis a emergir.

Ron DeSantis ainda não confirmou se disputará a Presidência, mas mostrou-se contente quando a multidão no estado em que ganhou apareceu para incentivá-lo a concorrer.

O discurso de Donald Trump tem lugar marcado na sua "Casa Branca de inverno", quando era Presidente, a mansão Mar-a-Lago, o local onde decorreram as investigações do FBI.

Por mais de um ano que Trump não escondeu o desejo de concorrer novamente à Presidência dos EUA em 2024, mantendo a narrativa de a eleição de 2020 foi "roubada" e os resultados "manipulados".

Uma pesquisa do YouGov, realizada após as eleições da semana passada e publicada no domingo, mostrou que 42% dos norte-americanos se identificaram com os republicanos ou se inclinaram para o Partido Republicano.

Os céticos questionaram se Trump mudará o rumo e cancelará o seu anúncio ou deixará de lançar uma campanha formal como fez várias vezes em comícios nos últimos meses. Jason Miller, o conselheiro do ex-Presidente insistiu que o anúncio da candidatura seguiria em frente.

Recorde-se que Trump está a deparar-se com várias batalhas na justiça norte-americana. O ex-Presidente está sob investigação devido ao manuseio de documentos ultrassecretos e à invasão do Capitólio, que são as principais.