Recandidatura de Biden? Faz parte do plano, mas "não há pressa" para decidir

Joe Biden frisou que não sente pressa em tomar a decisão sobre a corrida de 2024, acrescentando que quer discutir o assunto com a sua mulher, Jill Biden, durante a época festiva que se aproxima.

"Espero ter algum tempo para fugir por uma semana perto do Natal ou do Dia de Ação de Graças. Penso de que no início do ano que vem tomarei essa decisão", disse o Presidente democrata.