Biden disponível para trabalhar com Republicanos, mas há linhas vermelhas

Joe Biden reagiu aos resultados das eleições intercalares desta terça-feira. Garantiu que está disponível para trabalhar com os Republicanos, mas deixou algumas temas que não estarão em discussão, nomeadamente a inflação, os impostos e o aborto. Biden sublinhou também que as previsões de uma “onda vermelha” – cor do partido Republicano – não se concretizaram.

“Independentemente do resultado das eleições, que ainda estão em contagem, eu estou preparado para trabalhar com os meus colegas Republicados. A população norte-americana deixou claro, eu acho, que esperam que os Republicanos estejam prontos para trabalhar comigo também”, disse o Presidente dos EUA, na primeira intervenção depois das intercalares.

Apesar de estar disposto a encontrar “compromissos” com os Republicanos, Joe Biden traçou algumas linhas vermelhas. Garantiu que não irá aceitar qualquer medida que faça aumentar a inflação, não irá diminuir os impostos aos ricos e às grandes empresas e mantém a promessa de que nenhum norte-americano que ganhe menos de 400 mil dólares por ano irá ver os impostos aumentados.

O sistema de saúde e o aborto são outros assuntos que não está em cima da mesa: “Em circunstância alguma irei aceitar propostas para cortar ou fazer alterações significativas no sistema de saúde. Irei vetar qualquer tentativa de passar uma proibição nacional do aborto.”

O Presidente norte-americano acredita que o resultado destas eleições mostrou que os norte-americanos “não querem que todos os dias sejam uma guerra política constante” e manifestou o seu “otimismo” para o futuro.

“Nunca foi uma boa aposta apostar contra a América. Não há nada fora da nossa capacidade, se nós trabalhamos juntos. Nós só nos temos de lembrar quem somos: somos os EUA”, rematou.

“Onda vermelha” não aconteceu e Democratas tiveram uma “noite forte”

O Chefe de Estado norte-americano considerou que, apesar de alguns Democratas terem falhado a eleição, o partido teve “uma noite forte”: “Perdemos menos lugares no Congresso do que qualquer Presidente Democrata na primeira eleição intercalar dos últimos 40 anos, tivemos as melhores intercalares para governadores desde 1986”.

“Apesar da imprensa e dos opositores ter previsto uma onda vermelha gigante, isso não aconteceu. Sei que estão um bocado fartos do meu otimizo obsessivo, mas eu senti-me bem durante todo processo, pensei que íamos ficar bem”, acrescentou.

Joe Biden destacou ainda o que considera serem conquistas da sua Administração, nomeadamente o investimento nas fábricas, a criação de emprego e a redução do défice em mais de 1,7 biliões de dólares.