Ataque informático ao WhatsApp: 500 milhões de números de telefone comprometidos

Podia ser apenas mais um ataque informático, mas desta vez os números impressionam. É como se os contactos telefónicos de toda a população dos Estados Unidos e do Brasil fossem divulgados. Quer isto dizer que 500 milhões de números de telefone podem estar comprometidos.

Um hacker colocou à venda na internet 500 milhões de números de utilizadores do WhatsApp. O ataque terá sido feito através de uma falha no sistema do WhatsApp.

Até ao fecho da reportagem, a Meta, dona do Facebook e do WhatsApp, ainda não se tinha pronunciado sobre o ataque.