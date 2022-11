Autor do tiroteio em supermercado nos EUA declara-se culpado

O jovem supremacista branco que matou 10 afro-americanos num ataque racista num supermercado em Buffalo, Nova Iorque (EUA), declarou-se culpado de todas as acusações, esta segunda-feira, numa audiência em tribunal.

Payton Gendron, de 19 anos, foi presente a tribunal no condado de Erie County, no estado norte-americano de Nova Iorque, depois do julgamento ter sido adiado devido a uma tempestade de neve.

Durante a audiência que durou 45 minutos, testemunhas dizem que o autor do tiroteio não mostrou muitas emoções. Quando o juiz disse o nome das vítimas e perguntou se Gendron as matou por causa da etnia, respondeu “sim” sem hesitar.

Gendron, oriundo da localidade de Conklin, no estado de Nova Iorque, terá escolhido como alvo o "Tops Friendly Market", um supermercado a cerca de cinco quilómetros a norte do centro de Buffalo, por estar localizado num bairro habitado predominantemente por membros da comunidade negra.

De acordo com um dos funcionários do supermercado, o atirador entrou no supermercado e começou a disparar.