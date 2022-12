Ministério do Interior espanhol informa que carta-bomba foi enviada a Pedro Sánchez

O gabinete do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, recebeu a 24 de novembro uma carta com um pacote com explosivos "semelhante" aos recebidos pela embaixada ucraniana e um fabricante de armas espanhol, na quarta-feira, e uma base da força aérea esta quinta-feira, informou o Ministério do Interior .

A segurança em torno de edifícios públicos e diplomáticos será reforçada depois que uma série de cartas-bomba terem sido recebidas em todo o país, acrescentou o Ministério.



Esta quinta-feira, um pacote suspeito foi localizado na base aérea de Torrejón, próximo de Madrid, de onde partiram nos últimos meses os voos de abastecimento de ajuda espanhola à Ucrânia.

Segundo fontes policiais contactadas pelo jornal El Español, o pacote foi encontrado por agentes de segurança e para o local foram destacados peritos da Polícia Nacional que isolaram a zona.

O Ministério da Defesa espanhol informou que não há registo de feridos.