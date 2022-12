Quem é Eva Kaili? De cara conhecida da televisão grega a vice-presidente do Parlamento Europeu

A vice-presidente do Parlamento Europeu detida na passada sexta-feira, figura bem conhecida da política, também chegou a ser presença habitual na comunicação social grega.

Durante cerca de três anos, entre 2004 e 2007, Eva Kaili apresentou os noticiários do fim de semana na Mega TV, o primeiro canal privado grego e figurava, frequentemente, nas listas das mais belas figuras mediáticas das revistas e jornais gregos.

Mas já antes tinha iniciado uma carreira política no partido socialista grego, o Pasok, do qual fazia parte desde a juventude e foi eleita a mais jovem vereadora de sempre, com 24 anos, para a câmara municipal de Salónica, cidade natal e a segunda maior do país e, logo depois, deputada nacional para o Parlamento grego.

Com uma passagem pelas agências de comunicação e pelas relações públicas de grupos farmacêuticos, esta licenciada em Arquitetura, com mestrado em Relações Internacionais acabou por entrar no Parlamento Europeu em 2014. Até se tornar uma das 14 vice-presidentes, em janeiro deste ano, esteve à frente de comissões ligadas à inovação, tecnologia, em delegações ligadas à Rússia e ao Médio Oriente. Nos últimos tempos, tem defendido com fervor em Bruxelas e em Estrasburgo o que chamava a transformação histórica do Qatar no que diz respeito, por exemplo, aos direitos laborais.

As suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais e associação criminosa ditaram não só prisão preventiva, mas também a suspensão do Parlamento Europeu e a expulsão da bancada dos socialistas europeus e do partido nacional grego.

As declarações de rendimento entregues no Parlamento Europeu demonstram que os depósitos bancários de Eva Kaili mais do que duplicaram nos últimos dois anos. A Grécia apreendeu esta segunda-feira imóveis, contas bancárias e empresas não só de Eva Kaili como também dos familiares próximos, em Atenas.

O pai foi detido em flagrante na passada sexta-feira num hotel em Bruxelas, com uma mala que continha 600 mil euros em dinheiro. Segundo a imprensa belga, sacos com 150 mil euros em notas foram encontrados no apartamento da antiga eurodeputada grega.