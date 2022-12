Pelo menos sete pessoas morreram na quinta-feira, em Ayacucho, no sul do Peru, em confrontos entre militares e apoiantes do Presidente deposto Pedro Castillo, disseram as autoridades regionais.

Estes confrontos ocorreram "em vários pontos da cidade", de acordo com a direção regional da Saúde.

Um confronto registado perto do aeroporto de Ayacucho causou dois mortos, indicou o Defensor do Povo peruano.

O movimento de contestação antigovernamental entrou hoje no nono dia, depois da detenção de Castillo, no dia 7 deste mês, e da decisão do Supremo Tribunal de manter a prisão domiciliária do chefe de Estado deposto por mais 18 meses.

Na quarta-feira, o Governo peruano decretou o estado de emergência em todo o país para tentar controlar os protestos.

Pelo menos 15 pessoas morreram em protestos, desde 07 de dezembro, e 340 ficaram feridas, de acordo com o Defensor do Povo.