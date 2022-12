O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) refere esta quinta-feira, em comunicado, que tem neste momento conhecimento de um total de “40 cidadãos portugueses retidos” no Peru “devido à instabilidade política e social que aí se verifica”. Saliente-se que este é um número bastante superior ao que era até agora conhecido.

“De momento, o MNE tem conhecimento de 40 cidadãos portugueses, que se encontram nas regiões de Cusco, Arequipa e Águas Calientes (Machu Pichu), retidos devido ao encerramento dos aeroportos e da circulação rodo e ferroviária”, lê-se no comunicado do MNE, que assegura que “através da Embaixada de Portugal em Lima e do Gabinete de Emergência Consular, tem estado a acompanhar de perto a situação dos cidadãos portugueses”.

A tutela acrescenta ainda que a Embaixada de Portugal em Lima está a realizar “todas as diligências possíveis junto das autoridades peruanas e mantido contactos com os portugueses e respetivas famílias, tendo em vista a sua saída, em segurança, do país”.

Além disso, refere o comunicado, e “uma vez que existem outros cidadãos da União Europeia (UE) no Peru, em idêntica situação, está em curso a articulação com os representantes diplomáticos dos demais países da UE no Peru, bem como com o Chefe da Delegação da União Europeia em Lima.”

Mais. “Todos os cidadãos”, esclarece o MNE, estão “em segurança” e em contacto constante com a Embaixada de Portugal assim como como as respetivas famílias.

Face à situação no Peru, o Ministério reitera o apela “a que os cidadãos portugueses evitem deslocações terrestres” no país, e que sejam evitadas “viagens não essenciais no e para o Peru".

Em caso de dificuldades deverão os cidadãos portugueses sinalizar o seu caso a: gec@mne.pt; lima@mne.pt ou pelos telefones + 351 217 929 714 | + 351 961 706 472