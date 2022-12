Já morreram mais de 20 pessoas nos protestos contra o governo no Peru. As ações da polícia, motivaram a demissão de dois ministros, numa altura em que pelo menos 60 portugueses estão retidos no país. A Presidente do Peru já pediu ao congresso a realização de novas eleições.

As várias tentativas de invasão aos aeroportos do Perú são algumas das provas mais visíveis da instabilidade no país da América do Sul.

Com estradas bloqueadas e aeroportos fechados, milhares de turistas ficaram retidos no país incluindo cerca de 60 portugueses. Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas garantiu que está a trabalhar para que os 65 portugueses retidos sejam retirados o mais rápido possível, mas não esclareceu se é possível que a situação se resolva antes do final do ano.

Exército do Peru garante que a normalidade está a regressar gradualmente

O chefe do Comando Conjunto das Forças Armadas do Peru garantiu que a normalidade está a regressar gradualmente ao país, após os recentes protestos e confrontos que provocaram pelo menos 20 mortos e dezenas de feridos.

"Temos vindo a recuperar gradualmente a normalidade nas estradas, nos aeroportos, nas cidades. Tudo está a voltar à normalidade", informou Manuel Gómez de la Torre, durante uma conferência de imprensa na capital peruana.

Gómez afirmou que membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional sofreram ataques por parte de manifestantes, assegurando que os operacionais vão "permanecer firmes" na tentativa de manter a normalidade.