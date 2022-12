"Passar cá o ano?" Governo não soube responder: o relato desesperado dos portugueses no Peru

Francisco Santos, um dos jovens portugueses retidos no Peru, diz que o grupo está desesperado e acusam as entidades competentes de não terem um plano definido para os ajudar a sair do país.

"Ficámos preocupados com a informação do secretário de Estado porque quando foi questionado pela jornalista da agência Lusa sobre a possibilidade de passarmos cá o ano e ele nem a essa pergunta soube responder", afirma.

Em entrevista à SIC, Francisco Santos conta que os contactos têm sido "muito diplomáticos, gerais", mas "ainda não vemos um plano concreto, uma data, uma solução bem definida".

“Começa a ser bastante stressante, para além de todos os encargos financeiros (...). Tem saído tudo do nosso bolso”.

Em entrevista à SIC, acrescenta que "são muitos dias" nesta incerteza e que as famílias estão desesperadas.

Protestos no Peru

O Peru está mergulhado no caos, com a população revoltada e a manifestar-se nas ruas depois da destituição do Presidente. A detenção originou uma onda de protestos que paralisaram o país e já fizerem vítimas mortais. O Governo já decretou estado de emergência.

Há 60 portugueses no país, que ficaram retidos depois de serem apanhados por esta situação. Não sabem quando conseguem sair do país.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já falou com alguns dos jovens retidos e garante que estão em marcha movimentações diplomáticas com outros países da União Europeia.