Há 60 portugueses retidos no Peru sem comboios, com aeroportos fechados e estradas bloqueadas

O Peru está mergulhado no caos, com a população revoltada e a manifestar-se nas ruas depois da destituição do Presidente.

No país estão 60 portugueses que ficaram retidos depois de serem apanhados por esta situação. Alguns têm bilhete de avião para domingo, mas não sabem se até lá os aeroportos vão reabrir.

Mafalda Calheiros e mais sete amigas estão no Peru e mergulharam no desconhecido. Depois de 3 dias em Olan Tai Tambo, arriscaram seguir viagem com o guia durante a noite até Cuzco. Correu tudo bem e Mafalda diz que ali estão seguras.

Este grupo de jovens, comprou bilhete de avião para domingo, mas o regresso a Portugal ainda é uma incerteza: “O aeroporto pode ou não abrir, a embaixada não tem certeza de nada, mas só vão deixar entrar quem tiver bilhete”.

O Presidente da República já falou com alguns dos portugueses retidos e garante que estão em marcha movimentações diplomáticas com outros países da União Europeia.

A embaixada portuguesa em Lima tem acompanhado a situação. Desaconselha viagens no interior do país e apela aos portugueses que se mantenham seguros nos alojamentos até que se encontre uma solução.